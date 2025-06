Calciomercato Roma, contatti continui per la cessione di Abraham al Besiktas: le cifre e cosa manca per chiudere

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con la possibile cessione di Tammy Abraham al Besiktas. Tutti i dettagli

La Roma continua a lavorare intensamente per il trasferimento di Tammy Abraham al Besiktas, con contatti costanti tra le due società. Secondo quanto riportato da Di Marzio, i giallorossi stanno cercando di concludere la trattativa entro la mezzanotte, rispettando così la scadenza imposta dal fair play finanziario.

Il club capitolino è consapevole dell’importanza di chiudere l’accordo in tempo per evitare possibili sanzioni o multe che potrebbero derivare dal mancato rispetto delle regole finanziarie UEFA. La volontà di entrambe le parti è quella di trovare un accordo rapido e definitivo, permettendo all’ex Milan di trasferirsi in Turchia e alla Roma di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa. Le prossime ore saranno decisive per la conclusione della trattativa.