Calciomercato Roma, si blocca la cessione di Angelino all’Al Hilal: il motivo e cosa sta succedendo

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con la possibile cessione di Angelino in Arabia Saudita all’Al Hilal. I dettagli

La situazione legata al futuro di Angelino è uno dei temi caldi di queste ore di calciomercato. Il terzino spagnolo, accostato con insistenza all’Al Hilal dell’ex Inter Inzaghi, è al centro di una trattativa che, secondo quanto riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano, è attualmente in stallo totale. Nessun passo avanti, nessuna intesa definitiva.

Contrariamente a quanto filtrato nei giorni scorsi, non c’è mai stato il via libera ufficiale della Roma per le visite mediche previste a Parigi, né tantomeno un accordo formale tra le parti. L’operazione, insomma, non era mai stata realmente chiusa, e ora è completamente bloccata. La dirigenza giallorossa, impegnata anche su altri fronti del mercato, dovrà valutare il futuro del giocatore nelle prossime settimane, ma per ora la pista che porta in Arabia Saudita è congelata.