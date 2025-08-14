Calciomercato Roma, virata su Bailey: cifre e possibile incastro per portare in giallorosso l’esterno giamaicano dell’Aston Villa

La Roma risponde al Wolverhampton con una mossa a sorpresa, un “tiro mancino” per contrastare la strategia dei Wolves che, forti dell’interesse di club tedeschi, stanno provando a scatenare un’asta per Fabio Silva. La dirigenza giallorossa non intende farsi trovare impreparata e, mentre attende sviluppi sul fronte portoghese, ha virato con decisione su un nuovo obiettivo: Leon Bailey, talentuoso esterno giamaicano dell’Aston Villa.

Il nome nuovo sul taccuino del direttore sportivo Ricky Massara è quello di un altro mancino, ma questo non rappresenta un ostacolo per il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Anzi. Il tecnico ha spesso dimostrato nella sua carriera all’Atalanta di poter schierare con successo due seconde punte di piede sinistro, come avvenuto con le coppie Samardzic-De Ketelaere o Koopmeiners-De Ketelaere. Inoltre, Bailey possiede una versatilità che intriga Trigoria: in carriera ha segnato e fornito assist con quasi la stessa frequenza sia partendo da destra che da sinistra, dimostrando una spiccata capacità di accentrarsi e attaccare la porta.

I primi contatti sono già stati avviati. Massara ha parlato con l’entourage del giocatore e con l’ex romanista Ramon Monchi, ora direttore dell’Aston Villa. L’apertura è stata netta: “parliamone”. Non si esclude che, durante il ritiro in Inghilterra, Massara abbia approfittato della vicinanza per intensificare i dialoghi e definire i contorni economici di un’operazione complessa. L’Aston Villa, reduce da una stagione non esaltante per Bailey (se si esclude l’exploit del 2023-24), non può pretendere una cifra superiore ai 23-25 milioni di euro. La Roma punta a un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, e a uno sconto sulla valutazione. L’ostacolo principale resta l’ingaggio del ventottenne, che si attesta intorno ai 3,5 milioni netti a stagione, una cifra importante per le casse giallorosse.

Questa accelerazione su Bailey è anche un chiaro messaggio al Wolverhampton per la questione Fabio Silva. Il club inglese, forte dell’interesse di Borussia Dortmund e Lipsia, chiede 25 milioni di euro per un giocatore in scadenza di contratto. La Roma, che ha già un principio di accordo con l’attaccante per un quinquennale da circa 2 milioni a stagione, non intende superare i 15 milioni di euro per il cartellino, preferibilmente tramite la formula del prestito con obbligo condizionato. I Wolves, al momento, fanno muro, preferendo una cessione a titolo definitivo per monetizzare subito. I lavori restano in corso su entrambi i fronti, ma la Roma ha messo le carte in tavola: non esiste solo Fabio Silva, e il nome di Leon Bailey diventa ora un’alternativa sempre più concreta per l’attacco di Gasperini.