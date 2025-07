Calciomercato Roma, si allontana Rios: questo club balza in pole per il centrocampista brasiliano. Preso intanto El Ayanoui dal Lens

La Roma piazza il colpo a centrocampo e definisce il suo primo grande rinforzo per la mediana di Gian Piero Gasperini. Dopo settimane di trattative su più fronti, i giallorossi hanno chiuso l’accordo per l’arrivo di Neil El Ayanoui dal Lens. Questa mossa, di fatto, cambia radicalmente lo scenario per un altro obiettivo del club, Richard Rios, la cui pista si sta improvvisamente complicando.

Colpo a centrocampo: definito l’arrivo di El Ayanoui

La dirigenza giallorossa ha rotto gli indugi, chiudendo l’operazione per il talentuoso centrocampista classe 2001. L’accordo con il Lens è stato raggiunto sulla base di 23 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus. El Ayanoui è ora atteso a breve nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma. Con questo acquisto, il club si assicura un giocatore di qualità e prospettiva, superando le difficoltà incontrate in altre negoziazioni.

Si complica la pista Rios: il braccio di ferro con il Palmeiras

L’arrivo di El Ayanoui è infatti la conseguenza diretta del lungo “tira e molla” con il Palmeiras per Richard Rios. I giallorossi, infastiditi dalla rigidità del club brasiliano, hanno deciso di virare su un altro obiettivo. Il Palmeiras ha sempre richiesto 30 milioni di euro senza parti variabili, mentre l’offerta della Roma aveva raggiunto quella cifra solo attraverso l’inserimento di bonus. Nonostante Rios avesse dato la sua priorità al club capitolino, il mancato accordo tra le società ha bloccato tutto.

L’inserimento del Benfica: la rivelazione di Fabrizio Romano

Questo stallo ha aperto le porte a un’altra pretendente. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Benfica è tornato con forza sul giocatore. Il direttore sportivo del club portoghese, Rui Braz, è pronto a volare in Brasile in questo weekend per avviare la trattativa. Il Palmeiras avrebbe informato il Benfica che la Roma non ha presentato l’offerta richiesta, dando di fatto via libera ai lusitani. L’acquisto di El Ayanoui da parte della Roma, a questo punto, potrebbe convincere Rios ad aprire definitivamente le porte al Benfica.