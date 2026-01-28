Calciomercato Roma, Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool: intanto c’è il via libera dei Friedkin. Le mosse dei giallorossi

La sessione invernale di calciomercato della Roma si preannuncia incandescente, con la proprietà decisa a non lasciare nulla di intentato per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome caldo per l’attacco è quello di Yannick Carrasco, esperto esterno offensivo attualmente in forza all’Al Shabab. Il belga ha espresso chiaramente la volontà di tornare nel calcio che conta, spinto dalla necessità di riconquistare una maglia da titolare in nazionale in vista del prossimo Mondiale. Il Commissario Tecnico del Belgio, Rudi Garcia (vecchia conoscenza proprio della panchina romanista), ha infatti chiarito che le convocazioni saranno riservate a chi milita nei top campionati europei.

Il piano di Massara e il nodo ingaggio

Il Direttore Sportivo Ricky Massara ha incassato il via libera dei Friedkin per affondare il colpo. L’operazione è complessa ma fattibile: Carrasco è disposto a dimezzarsi l’attuale ingaggio faraonico pur di sbarcare nella Capitale, rendendo sostenibile la formula del prestito con diritto di riscatto. Il tecnico Gian Piero Gasperini attende con ansia l’arrivo del classe ’93 per accendere la fascia sinistra, dove finora si è adattato il giovane brasiliano Wesley. L’ostacolo principale resta la resistenza del club saudita, impegnato nella lotta salvezza, ma la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva nel weekend, subito dopo l’impegno di Europa League contro il Panathinaikos.

Le alternative e il rebus terzino

Nonostante l’ottimismo, i Capitolini mantengono vive le piste alternative. Se l’affare arabo dovesse sfumare, i dossier più accreditati sono quelli di Leo Sauer, gioiellino del Feyenoord, e Mika Godts dell’Ajax, con la suggestione Raheem Sterling del Chelsea che rimane sullo sfondo. Parallelamente, si lavora per puntellare la difesa. Massara ha offerto 8 milioni al Wolverhampton per David Moller Wolfe, terzino norvegese di grande spinta. La prima offerta è stata respinta e la situazione si è complicata con l’inserimento del Liverpool, che vede nel norvegese l’erede di Robertson. In caso di fumata nera, la Roma potrebbe virare su Niccolò Fortini della Fiorentina, forte comunque della presenza in rosa dell’affidabile Kostas Tsimikas.

