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Gasperini tira un sospiro di sollievo per Malen: solo precauzione dietro al lavoro personalizzato di ieri

Published

5 giorni ago

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Donyell Malen esulta dopo un gol

Gasperini tira un sospiro di sollievo per Malen: solo precauzione dietro al lavoro personalizzato di ieri. Ecco come sta l’attaccante

Nessuna preoccupazione per Donyell Malen. L’attaccante dell’Atalanta ha dovuto fermarsi ieri, ma si è trattato di uno stop “cautelativo”. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo la sfida contro la Fiorentina, nella quale l’ex Aston Villa ha dominato la difesa viola, contribuendo a due reti e colpendo due traverse, Gian Piero Gasperini ha notato che il giocatore appariva un po’ affaticato.

Il giorno seguente, Malen si è allenato regolarmente, ma al termine della seduta, il tecnico gli ha consigliato di svolgere un po’ di lavoro individuale per evitare di sovraccaricare i muscoli. Così, ieri, il centravanti ha seguito una sessione specifica con i preparatori in palestra, decidendo di prendersi una pausa dal pallone.

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Oggi, Malen si riunirà al gruppo, pronto a proseguire la preparazione in vista dei prossimi impegni. Nessun allarme per il calciatore o per i tifosi, con il giocatore che si prepara a tornare a pieno regime per le prossime partite cruciali della stagione.

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