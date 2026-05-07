Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Champions League

Chi ha giocato più finali di Champions League e Coppa dei Campioni? I numeri e le statistiche

Published

5 giorni ago

on

By

Real Madrid giocatori esultano

Chi ha giocato più finali in Europa? I club con più apparizioni in Champions League e Coppa dei Campioni

La storia europea si legge su due registri diversi: da un lato la Champions League moderna (introdotta nel 1992) con le sue finali più recenti; dall’altro la Coppa dei Campioni nel computo storico complessivo. I numeri aggiornati (inclusa la stagione 2025/26) raccontano due gerarchie simili ma non identiche.

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Dati essenziali

Nella Champions League (era moderna) i club con più finali sono: Real Madrid (9), Milan (6), Bayern Monaco (6), Juventus (6), Barcellona (5), Liverpool (5) e Manchester United (4). Nel conteggio storico della Coppa dei Campioni (tutta la storia della competizione) la graduatoria vede: Real Madrid (18), Milan (11), Bayern Monaco (11), Liverpool (10), Juventus (9), Barcellona (8), Benfica (7), Inter (7) e Ajax (6).

Cosa significano questi numeri

Il Real Madrid domina entrambe le classifiche: la sua supremazia è il filo rosso della competizione europea, con un divario netto rispetto agli altri club. Il Milan e il Bayern restano i grandi protagonisti storici, capaci di accumulare finali sia nell’era classica sia in quella moderna. La Juventus è tra le più presenti nelle finali moderne, mentre club come Benfica e Ajax emergono soprattutto nel conteggio storico grazie ai successi e alle finali degli anni d’oro.

Modernità vs tradizione

La differenza tra le due liste mette in luce un fenomeno chiave: alcuni club hanno costruito il loro palmarès soprattutto nelle decadi passate, mentre altri (soprattutto inglesi e spagnoli) hanno consolidato la loro presenza nelle finali soprattutto dopo la trasformazione in Champions League. Questo spiega perché la classifica “era moderna” possa differire dal computo storico.

I numeri confermano che la storia della Coppa europea è fatta di continuità e trasformazioni: il Real Madrid rimane il punto di riferimento assoluto, mentre Milan, Bayern, Liverpool e Juventus rappresentano i pilastri che hanno scritto i capitoli più importanti del calcio continentale.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×