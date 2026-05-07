Napoli a un passo dalla Champions, poi il nodo‑Conte: il futuro passa dal faccia a faccia con De Laurentiis

Napoli, Champions a un soffio e rebus panchina: Conte attende il confronto decisivo con De Laurentiis

Il Napoli si trova a un passo dal traguardo e, contemporaneamente, sulla soglia del futuro. Lunedì sera, battendo il Bologna al Maradona, gli azzurri brinderebbero matematicamente alla qualificazione in Champions League. Un attimo dopo, però, scatterebbe la fase più delicata: il faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per testare l’ormai celebre “sintonia”.

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Ecco l’analisi odierna del Corriere dello Sport.

Il futuro di Conte

Nonostante un contratto fino al 2027, la permanenza del tecnico leccese non è scontata. Se la visione sul mercato e sulla gestione globale divergerà, le strade si separeranno. In caso di addio, il Napoli guarderebbe con interesse a un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri, sebbene legato alla Lazio fino al 2028. Ma il possibile divorzio da Conte innescherebbe un vero e proprio “effetto Go Down” sulle panchine di Serie A: lo stesso Conte potrebbe finire nel radar della Nazionale, mentre per l’azzurro dell’Italia si fa anche il nome di Massimiliano Allegri. Attenzione poi al Milan: sConte o Vincenzo Italiano (corteggiato da tempo dal Diavolo) diventerebbero profili caldissimi.



Nuovi parametri finanziari

Al di là dei nomi, il Napoli si prepara a una rivoluzione strutturale dettata dalla necessità di autofinanziamento. Dopo due sessioni di mercato particolarmente onerose, il club ha due obiettivi chiari:

• Taglio del monte ingaggi: l’idea è ridurre la spesa di circa 50 milioni di euro.

• Investimenti mirati sui giovani: conclusa la parentesi dei “campioni ultra-trentenni”, si tornerà a cercare talenti in ascesa sul modello che portò a Napoli Osimhen e Kvaratskhelia.



Il mercato in uscita

La rosa subirà una sfoltita necessaria. Tra i partenti certi figurano Romelu Lukaku (che pesa per oltre 8 milioni di ingaggio) e Juan Jesus (a parametro zero), mentre resta in bilico il futuro di Anguissa. Resta poi il rebus legato ai rientri dai prestiti di Lucca e Lang: un investimento complessivo da 65 milioni che finora, tra Inghilterra e Turchia, ha fruttato la miseria di due gol. Il tempo dei calcoli è finito; vedi Napoli e poi… Conte.