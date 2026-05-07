Thorstvedt racconta: «Grosso? Ha fatto un lavoro straordinario. Le partite più belle? Le due contro l’Atalanta. Sul rinnovo…»

Nella più che positiva stagione del Sassuolo, Kristian Thorstvedt è uno dei punti di forza. Se il centrocampo di Fabio Grosso funziona bene è anche per il suo contributo. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport.

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IL SASSUOLO É LA SORPRESA DELL’ANNO «Direi di sì, non credo che molti si aspettassero questa posizione».

GROSSO «Ha fatto un lavoro straordinario, è qui da due anni e ha dimostrato le qualità tecniche e umane. Parla con ciascuno di noi e ci sentiamo apprezzati».

LA QUALITA’ MIGLIORE DELLA SQUADRA «Il rapporto tra i giocatori. Siamo connessi, si vede che abbiamo un buon feeling e siamo bravi a giocare negli spazi stretti».

PRESSIONI «Rispetto a due anni fa, quando siamo retrocessi, è molto più facile perché non ci sono pressioni e possiamo esprimerci liberamente».

LA PARTITA PIU’ BELLA «Le due contro l’Atalanta: il 3-0 a Bergamo e il 2-1 in casa dopo l’espulsione di Pinamonti. Una sensazione incredibile per me segnare il raddoppio».

LA SUA QUARTA STAGIONE IN ITALIA «Felice di giocare qui, sono cresciuto e migliorato. Conosco il campionato, i giocatori e la lingua».

L’ITALIA «Venendo dalla Norvegia ho trovato il clima molto piacevole e ho imparato ad apprezzare la cucina italiana. Se devi riparare qualcosa in casa… ci vuole più di tempo».

TRE GOL E QUATTRO ASSIST «Sto facendo del mio meglio, sono più completo e cresciuto fisicamente, vinco i duelli e mi vengono meglio i passaggi. Vorrei segnare di più».

LA NORVEGIA AL MONDIALE «Tornarci dopo 28 anni è già un grande traguardo, l’obiettivo dev’essere superare la prima fase in un girone difficile con Francia, Iraq e Senegal. E se ce la facciamo, poi tutto può succedere».

CHI VINCERA’ IL MONDIALE «Mi piace la Spagna, penso che è forte e una qualità notevole. La Francia ha una buona squadra e sarà anche divertente vedere le nazionali di altri continenti, come Brasile e la competitiva Argentina».

IL PADRE PORTIERE DEL TOTTENHAM «Andavamo sempre insieme al campo, lui in porta e io tiravo. Credo che mi abbia aiutato tanto e oggi, durante la settimana, parliamo molto. Ora lavora in televisione e da tempo: conosce bene il gioco sapendo cosa si deve fare e non. Sono fortunato ad averlo»

LA PASSIONE PER SCACCHI E GOLF «Gli scacchi sono un gioco molto tattico e ha similitudini con il calcio, per esempio bisogna controllare il centro e proteggere il re, che può essere il portiere nelle situazioni. Anche il golf è un ottimo gioco mentale: ci sei solo tu e una pallina molto piccola che devi mandare in buca. Sono hobby che mi rilassano per staccare».

CONTRATTO IN SCADENZA NEL 2027 «Stiamo discutendo proprio adesso del nuovo accordo, vedremo cosa succederà. Speriamo di trovare la soluzione. A Sassuolo mi sono divertito moltissimo e spero che continui così».