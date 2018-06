Calciomercato Roma, uno tra Diego Perotti e Stephan El Shaarawy destinato all’addio per fare spazio ai rinforzi: le ultime sulle mosse giallorosse

Calciomercato Roma: dopo Ivan Marcano e Ante Coric la dirigenza giallorossa è pronta rimpolpare il reparto avanzato. Il direttore sportivo Monchi è alla ricerca di un esterno offensivo di qualità da consegnare a Eusebio Di Francesco: i nomi sono quelli di Justin Kluivert e Domenico Berardi, ma non sono da escludere altre piste. Ma prima il club capitolino dovrà cedere e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sono due i candidati all’addio: parliamo di Diego Perotti e Stephan El Shaarawy.

Uno è di troppo e ciò è confermato dalle mosse di mercato di Monchi. Al momento, l’indiziato principale è Stephan El Shaarawy: il Faraone ha più richieste sul mercato ed è in scadenza di contratto 2020 (2 milioni di euro netti a stagione); la Roma ha rifiutato l’offerta da 20 milioni del Napoli a gennaio, la valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. I giallorossi hanno ricevuto la proposta del Siviglia, rispedita al mittente dal calciatore perché è intenzionato a giocare in Champions. Diversa la posizione di Perotti che, valutato 20 milioni di euro, ha un ingaggio più pesante e preferirebbe non spostarsi dalla Capitale con la famiglia…