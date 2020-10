Calciomercato Roma: Stephan El Shaarawy è pronto a tornare a Roma. Chiusa l’operazione in prestito secco fino a giugno

Stephan El Shaarawy è pronto a tornare alla Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio è fatta per il ritorno in prestito secco fino a giugno dell’attaccante.

L’ex Genoa e Milan prenderà il posto di Justin Kluivert, promesso sposo al Lipsia.