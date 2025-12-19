Calciomercato Roma, si complica la pista Frattesi? Quella rivale può beffare la squadra giallorossa

Calciomercato Roma, il futuro di Frattesi tra Juventus e possibili scenari di ritorno: gennaio decisivo per il centrocampista

In vista della prossima finestra invernale, il calciomercato Roma entra indirettamente in gioco anche nelle strategie delle big di Serie A. Tra queste c’è la Juventus, determinata a intervenire a centrocampo per aumentare qualità, dinamismo e gol dalla mediana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero individuato in Davide Frattesi il profilo ideale per rinforzare il reparto, un nome che da tempo è seguito con attenzione anche nell’ambiente del calciomercato Roma per il suo passato in giallorosso e per le caratteristiche perfettamente compatibili con il calcio moderno.

Il centrocampista dell’Inter, nonostante le buone prestazioni quando chiamato in causa, sembra aver perso centralità nel progetto tecnico di Cristian Chivu. Il nuovo corso nerazzurro non gli garantisce continuità e, con l’Europeo alle porte, Frattesi valuta seriamente un trasferimento per ritrovare spazio e responsabilità. In questo scenario, la Juventus si è mossa con decisione, pronta ad approfittare della situazione. Tuttavia, il suo nome continua a circolare anche nei radar del calciomercato Roma, dove non è mai stato dimenticato dai tifosi.

La stima di Luciano Spalletti per Frattesi è ben nota. Il tecnico toscano, oggi alla guida dei bianconeri, lo ha valorizzato al massimo durante l’esperienza in Nazionale. Con l’ex ct azzurro, Frattesi è diventato il miglior marcatore del ciclo recente, mettendo a segno 7 gol in 22 presenze: numeri importanti per un centrocampista, che testimoniano il suo innato senso dell’inserimento e la capacità di incidere negli ultimi metri.

Dal punto di vista tattico, Frattesi rappresenta un jolly prezioso. Può giocare in una mediana a due, ma rende al meglio da mezzala in un 4-3-3, ruolo che Spalletti conosce e valorizza alla perfezione. La sua energia, unita al fiuto del gol, garantirebbe alla Juventus quella verticalità che spesso è mancata. Nonostante ciò, il suo profilo resta estremamente interessante anche per il calciomercato Roma, sempre alla ricerca di centrocampisti capaci di unire quantità e qualità.

Con gennaio alle porte, il futuro di Frattesi è uno dei temi più caldi del mercato italiano. Juventus in pole, ma con il calciomercato Roma che osserva con attenzione, pronta a inserirsi se si aprissero spiragli inattesi.