Calciomercato Roma: in arrivo un ‘fedelissimo’ di Gasperini? Può riabbracciare il suo mentore nella Capitale. Cosa sta succedendo

Calciomercato Roma: Gasperini riabbraccia il suo ‘fedelissimo’ nella Capitale? Cosa sta succedendo e i dettagli della possibile trattativa

La Roma valuta con estrema attenzione le strategie per comporre il centrocampo della prossima stagione. Il reparto mediano giallorosso potrebbe infatti subire profondi cambiamenti: le eccellenti prestazioni di Manu Koné potrebbero attirare nuove offerte milionarie, magari portando a un nuovo assalto dell’Inter dopo i tentativi estivi. Al contempo, la delicata situazione di Lorenzo Pellegrini, attualmente in scadenza di contratto, rischia di concludersi con un clamoroso addio a parametro zero. Per garantire un ricambio all’altezza, serviranno idee brillanti oltre ai grandi investimenti. Tra i profili studiati dal ds Massara spicca con forza il nome di Remo Freuler.

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Il legame con Gasperini e l’ipotesi di mercato

Attualmente in forza al Bologna, dove è stato una pedina irrinunciabile prima per Thiago Motta e poi per Vincenzo Italiano, l’esperto nazionale svizzero ha il contratto in scadenza che ha tutta l’aria di non essere rinnovato. La chiave dell’operazione potrebbe essere il legame indissolubile con Gian Piero Gasperini, che lo ha reso un pilastro della sua Atalanta fino alla cessione al Nottingham Forest nel 2022. Serve solo l’assenso del tecnico affinché la dirigenza possa tentare l’affondo.

Del suo rapporto con l’allenatore, prima della sfida europea contro i giallorossi, lo stesso giocatore aveva rivelato: “So a memoria come gioca, anche se pure lui ha cambiato il suo calcio in questi anni. La base però è più o meno sempre la stessa. Ho un super rapporto con Gasperini dentro e fuori dal campo. Conosco benissimo anche i suoi aggiustamenti, se gioca con tre davanti o con il centrocampista in più, i pensieri che sono nella sua testa“.

Futuro in Serie A? Le parole di Freuler

Impegnato nel ritiro della Svizzera per preparare i Mondiali, Freuler ha tenuto aperte le porte a una permanenza nel nostro campionato: “Non ho ancora deciso il mio futuro, vedremo cosa succederà visto che ho il contratto in scadenza“. Il centrocampista ha poi aggiunto: “Di certo non escludo l’ipotesi di restare in Italia. Tanti svizzeri giocano in Serie A, un campionato che si adatta bene alle nostre qualità. Cresciamo con una buona intelligenza tattica: credo sia questo il motivo per cui gli svizzeri fanno bene in Serie A”.

I numeri stagionali dell’elvetico

L’apporto dell’ex atalantino in questa annata resta di assoluto spessore. Il suo bilancio conta 30 presenze e 2 assist in totale in stagione, una continuità invidiabile viziata solamente da una frattura alla clavicola che lo ha tenuto fuori poco più di un mese tra novembre e dicembre. La Roma resta alla finestra, pronta ad approfittare di questa ghiotta occasione di mercato.