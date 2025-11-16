Calciomercato Roma, ecco l’obiettivo primario di Massara per rinforzare la rosa di Gasperini! Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato, la Roma prepara il regalo a Gasperini: svelato l’obiettivo numero uno di Massara. Le ultimissime notizie

La Gazzetta dello Sport rivela che il direttore sportivo Massara sta intensificando la ricerca di un attaccante per rafforzare la rosa di Gian Piero Gasperini nella prossima finestra di mercato, con Joshua Zirkzee del Manchester United che emerge come obiettivo primario. Il giocatore è un profilo particolarmente apprezzato da Gasperini, che lo segue dai tempi dell’Atalanta e lo considera ideale per colmare le lacune offensive finora evidenziate da Dovbyk e Ferguson.



I contatti tra la Roma e il Manchester United sono costanti, e i Red Devils hanno già dato il via libera per una cessione in prestito con diritto di riscatto. Secondo le indiscrezioni, l’operazione prevederebbe che la Roma si faccia carico dei restanti sei mesi dell’ingaggio di Zirkzee, pari a circa 1,8 milioni di euro. L’accordo includerebbe un diritto di riscatto per l’acquisto definitivo in estate, con una cifra che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.



Tuttavia, il percorso per arrivare a Zirkzee non sarà privo di ostacoli. La forte concorrenza rappresenta la principale sfida per Massara. L’attaccante olandese è infatti monitorato da diversi club sia in Serie A che in Premier League, una situazione che potrebbe complicare notevolmente la trattativa per la Roma. Un ulteriore fattore da considerare è la posizione di Zirkzee stesso: impiegato con il contagocce al Manchester United, il giocatore teme di perdere terreno e visibilità in vista del Mondiale 2026, aspetto che potrebbe influenzare le sue scelte future.



Parallelamente, Massara non trascura altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Nella lista dei desideri figura anche Mathys Tel del Tottenham. L’esterno offensivo francese, addirittura escluso dalla lista Champions degli Spurs, è desideroso di lasciare Londra e rappresenta un’alternativa altrettanto gradita a Gasperini. La lista del tecnico include inoltre i nomi di Franculino del Midtjylland e Yuri Alberto del Corinthians, entrambi considerati profili funzionali e in linea con il progetto tecnico della Roma. La società giallorossa è dunque al lavoro su più fronti per assicurare a Gasperini l’attaccante desiderato e rafforzare la squadra per la seconda parte della stagione.

