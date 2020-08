Calciomercato Roma: ipotesi scambio Diawara-Torreira, i dettagli

Calciomercato Roma: il club giallorosso starebbe pensando a uno scambio tra Diawara e Torreira. I dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport Arsenal e Roma starebbero pensando allo scambio tra Amadou Diawara e Lucas Torreira. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire questo scambio di mercato.

La Roma sta cercando un centrocampista importante, da mettere al fianco di Jordan Veretout. Serve un regista vero, visto che poi a fare avanti e indietro sarà proprio il francese. Ad oggi il ruolo di ago della bilancia lo svolge Diawara, che è anche piaciuto, ma che la Roma sarebbe pronta in caso a sacrificare per arrivare a Lucas Torreira, considerato l’ideale.

Come riporta la Rosea Roma e Arsenal stanno ragionando sull’eventuale valutazione da dare ad entrambi i giocatori, con Diawara che è stato pagato dalla Roma la scorsa estate 21 milioni ed oggi è a bilancio a circa 17. Più o meno la stessa cifra di Torreira all’Arsenal, cosa che evidentemente aiuterebbe i due club a mettere in piedi l’operazione. Valutando i giocatori una cifra oscillante tra 25 e 30 milioni, per entrambi ci sarebbe un ampio beneficio anche a livello di conti. Su Torreira ci sono però anche la Fiorentina e il Torino, dove c’è il tecnico che l’ha plasmato, Marco Giampaolo. L’ingaggio di Torreira è però alto per i granata.