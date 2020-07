Calciomercato Roma, Kluivert ha detto no all’Arsenal

Justin Kluivert, esterno della Roma, avrebbe rifiutato la corte dell’Arsenal

Nonostante non abbia ancora mostrato tutto il suo valore con la maglia della Roma, Justin Kluivert non pensa ad abbandonare la maglia giallorossa. Come riportato dal Daily Mail, l’Arsenal avrebbe espresso il suo gradimento per l’esterno ex Ajax.

I Gunners e la Roma, che si sono incontrati per definire il prestito di Mkhitaryan, hanno cominciato a parlare di Kluivert che però avrebbe stoccato tutto sul nascere. L’olandese vuole restare in giallorosso e non pensa di andare via.