Calciomercato Roma, l’identikit dei nuovi colpi giallorossi: dettagli e nomi

La Roma cerca volti nuovi per la prossima stagione. Nel mirino i giovani Bustos e Gravenberch ma anche Pedro e Vertonghen

La Roma e un mercato non semplice. I conti in sofferenza e il punto morto a cui sembra essere giunta la trattativa per la cessione della società tra James Pallotta e Dan Friedkin, complicano la vita a Petrachi e al consulente Baldini.

Secondo il Corriere di Roma, i giallorossi punteranno sul mercato degli svincolati e su elementi giovani e di qualità per rinforzare la rosa di mister Fonseca. Bustos e Gravenberch, ad esempio, rispondono a questo identikit. Nomi importanti per i parametri zero, ma con ingaggi di almeno tre milioni netti a stagione, ovvero Pedro e/o Vertonghen.