Calciomercato Roma, bomba di Tuttosport: Malen via senza Champions e pronto ad approdare in un’altra big di Serie A. L’indiscrezione sull’olandese

3 ore ago

Malen Roma Juve

Calciomercato Roma, secondo Tuttosport Malen potrebbe lasciare i giallorossi senza accesso in Champions League. I dettagli

La Juventus sta per dare il via a una profonda riorganizzazione del proprio attacco. Secondo quanto riportato sulle pagine di Tuttosport, l’eventuale conferma di Dusan Vlahovic non frenerà affatto la caccia a nuovi profili di caratura internazionale. A spingere il club verso queste riflessioni sono soprattutto le prestazioni deludenti fornite finora da Jonathan David e da Lois Openda. Per il primo, la dirigenza è disposta a valutare una cessione a titolo definitivo di fronte a un’offerta congrua; per il secondo, pagato ben 45 milioni di euro, si fa largo l’ipotesi di un prestito per permettergli di ritrovare fiducia e non disperdere l’importante investimento economico.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Kolo Muani in pole position e la tentazione Malen

In questo intricato scenario, il vero grande obiettivo bianconero resta Randal Kolo Muani. Il Tottenham non sembra intenzionato a riscattarlo e il Paris Saint-Germain è alla ricerca di una sistemazione a titolo definitivo. La Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per regalare il cartellino del giocatore a Luciano Spalletti, che ha già espresso il proprio gradimento tecnico per l’operazione.

Tuttavia, il mister guarda con grande interesse anche a Donyell Malen. Attualmente in forza alla Roma (via Aston Villa), il suo futuro dipenderà strettamente dalla qualificazione in Champions League dei giallorossi. In caso di mancato traguardo europeo per i capitolini, la Juventus sarebbe pronta a inserirsi con grande forza nella trattativa.

Le alternative europee: Mateta e Sørloth sullo sfondo

La lista della dirigenza bianconera comprende anche altre piste. Piace molto Jean-Philippe Mateta, già corteggiato nella sessione di gennaio e legato al Crystal Palace da un contratto in scadenza nel 2027. Sotto la lente di ingrandimento degli osservatori è finito pure Alexander Sørloth, protagonista di un’annata brillante con la maglia dell’Atletico Madrid.

Ogni discorso definitivo, in ogni caso, è rimandato al mese di maggio. Solo la certezza matematica di partecipare alla prossima e ricca Champions League permetterà alla società di definire il budget reale. Senza i preziosi ricavi del massimo palcoscenico europeo, finanziare un restyling di questa portata diventerebbe un’impresa estremamente complessa.

