Calciomercato Roma, Mourinho sogna Hojbjerg del Tottenham

Calciomercato Roma: i giallorossi cercano rinforzi a centrocampo, il sogno di Mourinho è Hojbjerg

In vista della prossima stagione, le richieste di José Mourinho alla Roma non cambieranno. Lo Special One vuole rinforzare il centrocampo e il suo sogno milita in Premier League.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore giallorosso vorrebbe Hojbjerg del Tottenham già allenato ai tempi in cui sedeva sulla panchina degli Spurs. Il danese ha una predilezione particolare per Mourinho, ma ha anche un costo molto alto: circa 40 milioni.