Calciomercato Roma, Mourinho vuole un portiere d’esperienza: occhi su Rui Patricio

Calciomercato Roma: i giallorossi vanno a caccia di un portiere, con Rui Patricio che avrebbe superato Musso

Una delle priorità di José Mourinho, una volta sedutosi sulla panchina della Roma, sarà quella di sistemare la porta giallorossa. Il tecnico portoghese vuole un estremo difensore d’esperienza e, secondo La Gazzetta dello Sport, l’uomo scelto sarebbe proprio un suo connazionale: Rui Patricio.

Il portiere dei Wolves ha superato anche Juan Musso nelle preferenze giallorosse per due motivi: costa poco, circa 6-7 milioni avendo il contratto in scadenza nel 2022, e ha una grande esperienza internazionale avendo giocato oltre 90 presenze con il Portogallo. La Roma cederà così Fuzato, in prestito e definitivo, Mirante va in scadenza e Pau Lopez resterà solo a causa dell’infortunio. Ci sarà così una rivoluzione tra i pali in casa giallorossa.