Calciomercato Roma, caccia alla punta: Zirkzee resta in cima alla lista, ma spuntano anche altri nomi nel mirino di Gasperini. La rivelazione

Calciomercato Roma, caccia alla punta: Zirkzee in pole position, ma ci sono altri nomi caldi nel mirino di Gian Piero Gasperini. La situazione

La Roma è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo dei giallorossi è Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bayern Monaco, ma il club capitolino non si ferma qui.

Gian Piero Gasperini, che vorrebbe rinnovare il suo attacco, ha in programma l’arrivo di due punte, in vista di un mercato estivo che rischia di ridurre il numero di giocatori disponibili in attacco. Infatti, Dovbyk e Soulé sono gli unici con un contratto valido fino a giugno prossimo, mentre Bailey e Ferguson sono in prestito, e giocatori come El Shaarawy, Dybala e Pellegrini sono in scadenza. Inoltre, Baldanzi potrebbe salutare già a gennaio.

Mika Godts, talento belga dell’Ajax nel mirino

Tra i nomi che piacciono a Trigoria, spicca quello di Mika Godts, attaccante belga classe 2003 dell’Ajax. Quest’anno, Godts ha segnato 5 gol e fornito 4 assist in 14 partite, mostrando grandi qualità come trequartista in grado di giocare su entrambi i lati dell’attacco. Il suo prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma la stagione altalenante dell’Ajax (attualmente quarto in Eredivisie, a -11 dal PSV Eindhoven) e le difficoltà economiche del club potrebbero spingere i lancieri a cederlo prima del previsto.

Altri obiettivi: El Mala e Franculino

Oltre a Godts, Tiago Pinto e il direttore sportivo Massara hanno messo gli occhi su altri giovani talenti. Un altro nome che circola è quello di El Mala, giovane attaccante del Colonia, il cui costo si aggira attorno ai 30 milioni di euro. La Roma sta valutando anche Franculino, attaccante del Midtjylland, che sarà l’avversario della Roma in Europa League. Inoltre, Tel del Tottenham è monitorato, con i giallorossi pronti a sondare la possibilità di un prestito se gli inglesi dovessero aprire alla cessione temporanea del giocatore.

