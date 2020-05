Calciomercato Roma: obiettivo 120 milioni. Via Cengiz Under e Kluivert?

Tra cash e plusvalenze sono i milioni di euro attesi. Addio a Cengiz Under, Kluivert e Schick: il calciomercato della Roma

La Roma ha bisogno di fare cassa e punta a un incasso da 120 milioni, tra cessioni e plusvalenze, per poi acquistare nuovi calciatori, tra prestiti e parametri zero. Under, Kluivert e Schick hanno virtualmente la valigia in mano. Il cartellino del prezzo dice: 30 milioni per il turco, 40 per l’olandese e 29 (già fissato) per Schick.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in uscita ci sono anche, oltre ai rientranti Gonalons, Olsen, Coric, Florenzi e Karsdorp, i vari Perotti, Fazio, Pastore e quasi tutti (eccetto Zaniolo e Pellegrini). Prima le cessioni dunque, poi gli acquisti.