Calciomercato Roma, dopo Robinio Vaz e Malen i giallorossi puntano al grande colpo: ecco di chi si tratta

Calciomercato Roma, giallorossi scatenati: dopo Robinio Vaz e Malen si prepara un colpo clamoroso! Le ultimissime

La Roma non aspetta, la Roma sceglie. È questo il mantra che riecheggia a Trigoria in queste ore frenetiche di mercato. Il Corriere dello Sport scrive di una strategia chiara, quasi ideologica, che privilegia chi dimostra entusiasmo e voglia di vestire la maglia giallorossa, a discapito di chi tergiversa. Un messaggio che sembra indirettamente rivolto a Raspadori, la cui indecisione ha portato il club a voltare pagina senza rimpianti.



Dopo l’arrivo di Robinio Vaz, il secondo colpo in attacco è Donyell Malen. L’olandese è atterrato ieri sera a Ciampino, accolto da un Gasperini che lo stima da tempo e ne apprezza la duttilità e il fiuto del gol (104 reti in carriera). L’operazione con l’Aston Villa è stata definita sulla base di un prestito oneroso di 2 milioni con riscatto condizionato (legato a presenze e qualificazione europea) fissato a 25 milioni. Un investimento importante che testimonia la fiducia del club e del tecnico nel giocatore.



Oggi Malen sosterrà le visite mediche, firmerà il contratto (quadriennale in caso di riscatto) e potrebbe già allenarsi, con l’obiettivo di essere convocato per la sfida di domenica contro il Torino. La sua condizione fisica è buona, avendo giocato con continuità in Premier League.

Ma il mercato giallorosso non si ferma qui.

Joshua Zirkzee resta un obiettivo concreto: l’olandese vuole lasciare il Manchester United (come suggerisce il gesto social di rimuovere il club dalla sua bio) e la Roma è pronta a inserirsi se Carrick aprirà alla cessione. Tuttavia, l’operazione è subordinata all’uscita di uno tra Dovbyk e Ferguson. Intanto, si muove anche il mercato in uscita: Baldanzi è vicino al prestito con diritto di riscatto al Genoa di De Rossi.



La Roma, dunque, accelera e definisce la sua identità: una squadra che punta su giocatori affamati e motivati, pronti a dare tutto per la causa. Malen, con il suo sorriso all’arrivo, sembra incarnare perfettamente questo spirito.

