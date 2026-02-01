Calciomercato Roma, assalto a Fortini! Ecco l’offerta alla Fiorentina: e c’è il nodo Tsimikas. Le manovre dei giallorossi per il terzino

L’asse di mercato tra la Capitale e la Toscana si scalda improvvisamente. Secondo quanto svelato in esclusiva da Alfredo Pedullà, la Roma fa sul serio per Niccolò Fortini. La dirigenza giallorossa ha presentato un’offerta concreta alla Fiorentina: sul piatto ci sono circa 10-11 milioni di euro più bonus per assicurarsi il talentuoso terzino, il cui contratto scade nel 2027. I Viola, di fronte alle incertezze sul rinnovo del proprio gioiello, stanno valutando attentamente la proposta per monetizzare subito.

Tuttavia, l’operazione è legata a doppio filo a un nodo cruciale in uscita: il futuro di Kostas Tsimikas. Nonostante le smentite di rito provenienti da Trigoria, la trattativa per la cessione dell’esperto esterno greco al Besiktas era ben avviata, ma è entrata in una fase di stallo a causa delle perplessità manifestate dal diretto interessato sul trasferimento in Turchia. Senza l’addio del difensore ex Liverpool, l’affare Fortini resta momentaneamente in stand-by, anche se la pista va monitorata con estrema attenzione fino al gong finale.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno