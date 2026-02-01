Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Roma, assalto a Fortini! Ecco l’offerta alla Fiorentina: e c’è il nodo Tsimikas

Published

5 minuti ago

on

By

Fortini Fiorentina Como

Calciomercato Roma, assalto a Fortini! Ecco l’offerta alla Fiorentina: e c’è il nodo Tsimikas. Le manovre dei giallorossi per il terzino

L’asse di mercato tra la Capitale e la Toscana si scalda improvvisamente. Secondo quanto svelato in esclusiva da Alfredo Pedullà, la Roma fa sul serio per Niccolò Fortini. La dirigenza giallorossa ha presentato un’offerta concreta alla Fiorentina: sul piatto ci sono circa 10-11 milioni di euro più bonus per assicurarsi il talentuoso terzino, il cui contratto scade nel 2027. I Viola, di fronte alle incertezze sul rinnovo del proprio gioiello, stanno valutando attentamente la proposta per monetizzare subito.

Tuttavia, l’operazione è legata a doppio filo a un nodo cruciale in uscita: il futuro di Kostas Tsimikas. Nonostante le smentite di rito provenienti da Trigoria, la trattativa per la cessione dell’esperto esterno greco al Besiktas era ben avviata, ma è entrata in una fase di stallo a causa delle perplessità manifestate dal diretto interessato sul trasferimento in Turchia. Senza l’addio del difensore ex Liverpool, l’affare Fortini resta momentaneamente in stand-by, anche se la pista va monitorata con estrema attenzione fino al gong finale.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×