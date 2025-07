Calciomercato Roma: offerta per Rios del Palmeiras. Cosa manca per chiudere la trattativa con il club brasiliano per il centrocampista

Il calciomercato Roma entra nel vivo con una doppia offensiva per rinforzare il centrocampo. La dirigenza giallorossa, in accordo con le nuove direttive tecniche, lavora su più tavoli per regalare al tecnico una mediana di qualità e dinamismo. I nomi caldi, su cui si sta spingendo con maggiore insistenza, sono quelli di Richard Rios del Palmeiras e Neil El Aynaoui del Lens, due profili diversi ma complementari che rappresentano le priorità del club.

Assalto a Richard Rios: l’offerta al Palmeiras

Per Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000, la Roma ha rotto gli indugi presentando un’offerta ufficiale al Palmeiras. Il giocatore, messosi in luce anche durante l’ultimo Mondiale per Club, è un profilo molto apprezzato per la sua intensità e capacità di inserimento. Attualmente, la trattativa vive una fase di stallo a causa di una distanza, valutata in circa 5 milioni di euro, tra la proposta giallorossa e la richiesta del club brasiliano. I contatti tra le parti proseguono con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro e limare il gap economico per portare nella Capitale un mediano di sicuro affidamento e prospettiva.

El Aynaoui del Lens l’altra pista

Parallelamente alla pista che porta in Brasile, la Roma sta intrattenendo contatti per Neil El Aynaoui, talentuoso centrocampista franco-marocchino del Lens. Classe 2001, El Aynaoui si è imposto come uno dei migliori mediani della Ligue 1, dimostrando grande visione di gioco, qualità nel palleggio e intelligenza tattica. A differenza di Rios, ha già esperienza nel calcio europeo e rappresenterebbe un innesto di buona prospettiva. I giallorossi stanno spingendo per anticipare la concorrenza e trovare un’intesa con il club francese.