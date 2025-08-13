Calciomercato Roma: 4 offerte per Soulé. Il club e il ragazzo dicono no. Per il talento argentino sarebbero arrivati a pagare subito 35 milioni

La Roma ha inaugurato una nuova era sul mercato, dettata da una filosofia chiara e rigorosa: basta giocatori in prestito, over 30 o con stipendi esorbitanti. L’obiettivo primario del club è ora quello di investire su giovani di talento, al fine di aumentare il valore patrimoniale della rosa, una strategia che negli ultimi anni era stata trascurata.

Il simbolo perfetto di questa nuova politica è Matías Soulé. Grande protagonista del precampionato sotto la guida del nuovo tecnico Gasperini, che lo ha messo al centro del suo progetto tattico, l’argentino è considerato un gioiello da trattenere a tutti i costi. Il suo valore è evidente anche all’estero: ben quattro club di alto livello (due dalla Premier League, uno dalla Liga e uno dalla Bundesliga) si sono fatti avanti con proposte concrete e allettanti. Sul tavolo della Roma è arrivata un’offerta da 35 milioni di euro, pagabili immediatamente, che avrebbe permesso di finanziare altri colpi di mercato. Al giocatore, inoltre, era stato garantito un ingaggio superiore a quello attuale e un ruolo da protagonista. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Nonostante la forte tentazione, sia la società che il giocatore hanno eretto un “doppio muro”, rifiutando le avances senza esitazione. La Roma, per bocca del ds Massara, non vuole privarsi di un talento considerato pronto a esplodere, il cui valore è destinato a crescere ulteriormente. Lo stesso Soulé, dopo aver faticato per imporsi, è determinato a raccogliere i frutti del suo lavoro e a consacrarsi definitivamente con la maglia giallorossa. Di conseguenza, il club lo ha dichiarato incedibile (salvo offerte “astronomiche” irrinunciabili). Con ritrovata serenità, Soulé è pronto a prendersi la scena nella Capitale.