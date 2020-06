Calciomercato Roma: Pedro firmerà con il club giallorosso. I dettagli

Pedro è pronto a firmare il nuovo contratto con la Roma: due anni più opzione per il terzo per la punta in arrivo a zero dal Chelsea

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Pedro è pronto a firmare il suo nuovo contratto con la Roma. L’attacante spagnolo, in regime di svincolo dal Chelsea, firmerà un biennale (con opzione sul terzo) da circa 3,5 milioni a stagione, grazie al decreto governativo post-Covid che consente, a chi viene in Italia per almeno due anni, di vedere la tassazione non sul totale del proprio reddito, ma solo sul 30%.

Il giocatore è fortemente voluto da Paulo Fonseca, che lo ha chiamato e gli ha spiegato dove e come vorrebbe utilizzarlo, sia da esterno che da attaccante insieme a Dzeko o al posto del bosniaco, evenienza che farebbe risparmiare alla Roma la ricerca di un altro attaccante.