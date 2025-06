Calciomercato Roma, Pellegrini rifiuta la cessione: vuole convincere Gasperini, il piano

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con la decisione sul futuro di Lorenzo Pellegrini. Tutti i dettagli in merito

Lorenzo Pellegrini ha iniziato la sua rincorsa verso il rientro, dopo l’intervento al tendine eseguito in Finlandia dal professor Lempainen. Come riporta il Corriere dello Sport, il capitano della Roma ha già ripreso ad allenarsi sulla sabbia con carichi leggeri, puntando a essere pronto per l’inizio della stagione. L’incontro con Gian Piero Gasperini, avvenuto in modo informale durante il matrimonio di Scamacca, ha avuto un valore simbolico: il nuovo tecnico giallorosso lo vede nel ruolo di mezz’ala, non più da trequartista. Nel 3-4-2-1 di Gasperini, Pellegrini potrebbe affiancare un centrocampista più dinamico come Manu Koné.

Dopo due stagioni difficili, tra infortuni e panchine, il centrocampista sa che dovrà sudarsi il posto. La fascia da capitano non gli garantisce nulla: dovrà riconquistare fiducia e spazio. Per ora, il mercato non è una priorità. Nonostante l’interesse di Napoli e Inter a gennaio, Pellegrini pensa solo alla Roma. Il tema rinnovo, in scadenza nel 2025, sarà eventualmente affrontato più avanti.