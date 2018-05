Lorenzo Pellegrini e un futuro da decifrare: l’Inter e alcuni clubs inglesi sul centrocampista della Roma. Il ds Monchi pensa di aumentare la clausola recissoria

Lorenzo Pellegrini è uno dei nomi caldi del calciomercato. Affacciatosi al grande calcio nel corso di questa stagione, il centrocampista della Roma potrebbe vedere il suo futuro lontano dalla Capitale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, se fino a qualche settimana fa il giocatore sembrava destinato alla Juventus, adesso è l’Inter, oltre ad alcuni clubs inglesi, a operare il maggior pressing di mercato.

La Roma, dal canto suo, non vuole privarsi di Pellegrini e prepara le contromisure. Il ds Monchi è già al lavoro per ridefinire il suo contratto (in scadenza nel 2022) sia in termini economici che di durata; inoltre, si punta ad aumentare la sua clausola di rescissione, attualmente fissata a 30 milioni.