Calciomercato Roma, tante incognite in attesa di Smalling. L’obiettivo è quello di arrivare ad un vice-Dzeko e a un terzino sinistro

La Roma continua a muoversi sul mercato, soprattutto per capire come gestire la situazione dei prestiti in corso. L’allenatore giallorosso Fonseca attende Smalling, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Le strategie – si legge – si svilupperanno in base alle esigenze del tecnico lusitano. L’allenatore giallorosso chiede un trequartista e un vice-Dzeko, ma soprattutto un terzino destro.