Calciomercato Roma, Wesley sbarca nella Capitale: inizia la sua nuova avventura in giallorosso

Calciomercato Roma, Wesley è arrivato nella Capitale: inizia ufficialmente la sua nuova avventura in giallorosso e in Italia

Il viaggio di Wesley alla Roma è ufficialmente cominciato. Il giovane terzino brasiliano, classe 2003, è approdato nella Capitale per completare le formalità che lo porteranno a vestire la maglia giallorossa. Accolto con entusiasmo da circa cinquanta tifosi nonostante l’arrivo in orario notturno, Wesley non ha esitato a ricambiare il calore con autografi e un deciso “Forza Roma!”.

Partito alle 19:25 (ora italiana) da Rio de Janeiro, il difensore ha viaggiato sul volo AZ 673 assieme ai suoi tre agenti. Il primo impatto con la realtà romana è stato subito positivo, con i fan che hanno voluto dimostrargli affetto e fiducia.

Calciomercato Roma: dettagli dell’operazione Wesley

Come riportato da Il Messaggero, il trasferimento di Wesley al club capitolino si è concretizzato per una cifra pari a 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il laterale destro ha firmato un contratto fino al 2030. Terminati gli accertamenti medici, Wesley farà momentaneamente ritorno in Brasile per completare alcune pratiche burocratiche, prima di raggiungere definitivamente il gruppo guidato da Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma noto per il suo calcio propositivo e dinamico.

Nel frattempo, il Flamengo ha ufficializzato l’acquisto di Emerson Royal, ex terzino del Milan, che prende di fatto il posto lasciato da Wesley nel club brasiliano.

I numeri di Wesley con il Flamengo

Il terzino, che ha compiuto 21 anni a fine marzo, ha disputato una stagione notevole con la maglia del Flamengo. In totale, ha collezionato 28 presenze in competizioni ufficiali, tra cui il Mondiale per Club dove il club è stato eliminato dal Bayern Monaco. Ha accumulato oltre 2.000 minuti in campo, dimostrandosi una pedina fondamentale.

Nel torneo svoltosi negli Stati Uniti, Wesley ha giocato da titolare in due match cruciali: la vittoria per 3-1 sul Chelsea e la sfida contro il Bayern. Le sue statistiche personali parlano di 1 gol e 2 assist, performance che hanno attirato l’interesse della Roma.

L’arrivo di Wesley promette di rafforzare notevolmente il reparto arretrato giallorosso, aprendo un nuovo capitolo per il giovane difensore e per il club capitolino.