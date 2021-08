Calciomercato Sampdoria, accordo raggiunto per Supryaga

Calciomercato Sampdoria, l’accordo per Supryaga è stato trovato. Prima del suo ingaggio necessario sfoltire il reparto d’attacco: l’analisi

L’accordo tra la Sampdoria e la Dinamo Kiev per Vladyslav Supryaga è stato trovato: prestito oneroso (1.5 milioni di euro) e diritto di riscatto fissato attorno ai 6 milioni di euro. La chiusura della trattativa però resta in stand-by perché prima la dirigenza doriana deve sfoltire l’attacco.

Reparto che conta ben sei elementi dei quali due sicuramente in esubero. In rampa di lancio per lasciare il club ci sono Antonino La Gumina, attesa ormai solo l’ufficialità del suo passaggio al Como, Gianluca Caprari e Manuel De Luca. L’ultimo arrivato potrebbe transitare e accasarsi in prestito altrove. Piazzare l’ex Inter è più complicato: innanzitutto per l’ingaggio e perché la maggior parte dei club di Serie A hanno già formato i loro reparti offensivi.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMPNEWS24.COM