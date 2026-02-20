Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato

Calciomercato
Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati completano una cessione importante: tutti i dettagli nel comunicato ufficiale
Il calciomercato invernale è ormai chiuso da settimane, ma in casa Sampdoria si lavorava ancora a un’operazione in uscita. Si tratta della cessione di Stipe Vulikic, classe 2001, che non farà più parte della rosa blucerchiata: ora è ufficiale. La trattativa, già emersa nella giornata di ieri, è stata confermata oggi dal club attraverso una nota ufficiale.
L’affare è stato possibile perché il mercato in Bulgaria — destinazione del difensore — rimarrà aperto fino al 24 febbraio, consentendo alla Samp di finalizzare l’operazione nonostante la chiusura della sessione italiana. Una mossa che permette alla società di alleggerire la rosa e al giocatore di intraprendere una nuova esperienza professionale
COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al P.F.K. Levski Sofija i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stipe Vulikic».
