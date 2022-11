Calciomercato Sampdoria: Colley in uscita, su di lui Torino e la Premier

Calciomercato Sampdoria, Colley è verso la partenza: il difensore non ha convinto Stankovic. Su di lui c’è il Torino e alcune squadre di Premier

Sembra arrivata ai titoli di coda l’esperienza di Omar Colley alla Sampdoria. il difensore ha manifestato una certa insofferenza in questo avvio di campionato, soprattutto dopo che è sfumato il suo passaggio al Maiorca sul finale del calciomercato estivo. È uno dei calciatori inseriti da Dejan Stankovic nella lista dei bocciati e il suo futuro sembra lontano da Genova.

Ma dove? Le ipotesi sono la permanenza in Serie A dato che si è fatto avanti il Torino di Urbano Cairo e la Premier League che è il sogno di Colley. La Sampdoria non può pensare di incamerare una minusvalenza e quindi opterà per la scelta migliore a livello di cassa.

