Calciomercato Sampdoria, è ufficiale l’arrivo di Henderson: ecco il comunicato del club blucerchiato

Calciomercato Sampdoria, ci siamo! Adesso è ufficiale l’acquisto di Henderson: ecco la nota del club blucerchiato

La Sampdoria ha ufficializzato l’ingaggio di Liam Henderson, centrocampista scozzese classe 1996, in un’operazione a titolo definitivo che rafforza il reparto mediano in vista della stagione 2025/2026. Il trasferimento, anticipato da diverse indiscrezioni di mercato, rappresenta un tassello importante nel progetto tecnico del club blucerchiato.

Chi è Liam Henderson: profilo del nuovo acquisto

Nato a Livingston il 25 aprile 1996, Henderson è un centrocampista moderno e dinamico, capace di interpretare più ruoli nella zona nevralgica del campo. Cresciuto calcisticamente in Scozia, ha maturato una significativa esperienza in Italia, vestendo le maglie di Bari, Hellas Verona, Lecce e, più recentemente, Empoli. Con gli azzurri ha disputato stagioni solide in Serie A, distinguendosi per visione di gioco, intensità e capacità di inserimento.

I dettagli del contratto: accordo fino al 2027 con opzione

Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà alla Sampdoria fino al 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo fino al 2028, subordinata a specifiche condizioni. L’intesa conferma la volontà della dirigenza doriana di puntare su profili affidabili e di esperienza per costruire una rosa competitiva. L’operazione, condotta in modo mirato, si inserisce in una strategia di rafforzamento del centrocampo, reparto chiave per il tecnico Massimo Donati.

Massimo Donati e il progetto Sampdoria

Donati, ex centrocampista con un passato in Serie A e Scozia, oggi alla guida tecnica della Sampdoria, potrà contare su un elemento duttile e già abituato al calcio italiano. Henderson si propone come mezzala capace di agire sia in un centrocampo a tre che in soluzioni più fluide, offrendo equilibrio e qualità.

Un innesto strategico per il rilancio

Con l’arrivo di Henderson, la Sampdoria compie un passo deciso verso il consolidamento della rosa. Il club punta a un campionato ambizioso, e l’acquisizione del centrocampista scozzese rappresenta un investimento tecnico e progettuale. La sua esperienza e versatilità saranno fondamentali per affrontare le sfide della nuova stagione. Il comunicato:

COMUNICATO – L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Liam Henderson (nato a Livingston, Scozia, il 25 aprile 1996). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con rinnovo a condizione fino al 30 giugno 2028).