Calciomercato Sampdoria: Damsgaard osservato speciale della Juventus

Calciomercato Sampdoria, Damsgaard sarà osservato attentamente da Allegri e Nedved: il club bianconero lo tiene tra i prossimi obiettivi

Massimiliano Allegri in campo, Pavel Nedved dagli spalti: due paia di occhi puntati su Mikkel Damsgaard. L’esterno della Sampdoria non è una scoperta, dopo l’ottima stagione in Serie A all’esordio è seguito un altrettanto ottimo mondiale da protagonista per il danese.

Non è un mistero, come riporta Tuttosport, che l’esterno sia nel mirino della dirigenza bianconera. E non è nemmeno un mistero quanto sia il prezzo di partenza fissato da Massimo Ferrero (30 milioni di euro). Domani la Juventus potrà ammirarlo in campo dove, per ora, ha un po’ latitato: il danese non si è ancora espresso ai livelli della scorsa stagione anche a causa del ritardo di preparazione dovuto alla partecipazione all’Europeo.