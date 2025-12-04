 Calciomercato Sampdoria, si complica l’affare Pierini: ecco gli sviluppi con il Sassuolo
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Sampdoria, si complica l’affare Pierini: ecco gli sviluppi con il Sassuolo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Image Photo887534

Calciomercato Sampdoria, ostacoli nella trattativa per Pierini: la situazione con il Sassuolo e gli aggiornamenti

La Sampdoria continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo in vista della sessione invernale. L’obiettivo è affiancare a Massimo Coda un’alternativa in grado di garantire profondità, gol e continuità.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza blucerchiata c’è quello di Nicholas Pierini, esterno offensivo del Sassuolo, giocatore rapido e abile nell’uno contro uno, particolarmente apprezzato per caratteristiche e adattabilità al sistema di gioco di Angelo Gregucci.

Negli ultimi giorni, però, lo scenario si è complicato: il Monza si è inserito con decisione nella corsa al calciatore, valutando un’operazione che potrebbe prevedere l’inserimento di Gianluca Caprari come pedina di scambio. Una soluzione che il Sassuolo gradirebbe e che rischia di rallentare i piani doriani.

Nonostante ciò, secondo le ultime indiscrezioni, Jesper Fredberg e Andrea Mancini non avrebbero intenzione di mollare la trattativa. La strategia della Sampdoria sarebbe quella di rilanciare nelle prossime settimane, cercando di convincere sia il Sassuolo sia lo stesso Pierini, al quale verrebbe garantito un maggiore spazio nella rosa blucerchiata rispetto alla concorrenza brianzola.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Calciomercato

Thiago Silva Milan, cresce l’ipotesi del ritorno? La dirigenza si divide ma i tifosi sognano

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 ore ago

on

3 Dicembre 2025

By

Thiago Silva
Continue Reading

Sampdoria News

Sampdoria, obiettivo De Luca: cresce la concorrenza per l’attaccante della Cremonese in vista del mercato invernale

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 ore ago

on

3 Dicembre 2025

By

De Luca
Continue Reading