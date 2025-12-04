Calciomercato Sampdoria, si complica l’affare Pierini: ecco gli sviluppi con il Sassuolo

Calciomercato Sampdoria, ostacoli nella trattativa per Pierini: la situazione con il Sassuolo e gli aggiornamenti

La Sampdoria continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo in vista della sessione invernale. L’obiettivo è affiancare a Massimo Coda un’alternativa in grado di garantire profondità, gol e continuità.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza blucerchiata c’è quello di Nicholas Pierini, esterno offensivo del Sassuolo, giocatore rapido e abile nell’uno contro uno, particolarmente apprezzato per caratteristiche e adattabilità al sistema di gioco di Angelo Gregucci.

Negli ultimi giorni, però, lo scenario si è complicato: il Monza si è inserito con decisione nella corsa al calciatore, valutando un’operazione che potrebbe prevedere l’inserimento di Gianluca Caprari come pedina di scambio. Una soluzione che il Sassuolo gradirebbe e che rischia di rallentare i piani doriani.

Nonostante ciò, secondo le ultime indiscrezioni, Jesper Fredberg e Andrea Mancini non avrebbero intenzione di mollare la trattativa. La strategia della Sampdoria sarebbe quella di rilanciare nelle prossime settimane, cercando di convincere sia il Sassuolo sia lo stesso Pierini, al quale verrebbe garantito un maggiore spazio nella rosa blucerchiata rispetto alla concorrenza brianzola.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

