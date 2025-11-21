Calciomercato Sampdoria, si pensa già a gennaio: individuato il primo rinforzo per la squadra di Gregucci. Le ultime

Calciomercato Sampdoria, la testa di Gregucci è rivolta già a gennaio con il nome di Pierini che inizia a scalare le gerarchie dei doriani

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la Sampdoria entra in una fase cruciale della propria stagione. Le numerose defezioni che hanno colpito la rosa hanno costretto la dirigenza blucerchiata ad accelerare il lavoro in vista dell’apertura ufficiale delle trattative. Il calciomercato della Sampdoria si preannuncia intenso, con l’obiettivo di garantire rinforzi immediati soprattutto sulle corsie esterne, dove la mancanza di alternative si è fatta sentire con particolare evidenza.

Tra le idee più concrete prende forma il nome di Nicholas Pierini, esterno offensivo del Sassuolo classe 1998. Dotato di agilità, rapidità e buona qualità palla al piede, Pierini è un profilo che piace molto alla società ligure, anche per la sua capacità di muoversi con disinvoltura su entrambe le fasce. Secondo le indiscrezioni, i contatti con l’entourage del giocatore e con il club neroverde sarebbero già stati avviati, con la Sampdoria intenzionata a lavorare sulla formula del prestito. Una soluzione che permetterebbe al Doria di rinforzarsi senza un impatto economico eccessivo e al tempo stesso offrirebbe al giocatore la possibilità di accumulare minuti e responsabilità.

Tuttavia, il calciomercato della Sampdoria non ruota attorno al solo Pierini. Le ultime ore hanno portato anche una notizia inattesa e poco gradita: la chiusura totale per Manuel De Luca. Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha infatti rivelato che l’attaccante – pur essendo in uscita – ha già rifiutato il trasferimento alla Sampdoria in estate e non sembra intenzionato a cambiare idea. Una dichiarazione che pesa come una vera e propria doccia gelata sulle strategie del club blucerchiato, che aveva individuato proprio in De Luca il profilo ideale per completare il reparto d’attacco.

Il rifiuto costringe la dirigenza doriana a ricalibrare i propri piani. Trovare un nuovo centravanti diventa ora la priorità assoluta: servono fisicità, gol e presenza in area, caratteristiche imprescindibili per dare equilibrio e profondità al progetto tecnico. Il calciomercato della Sampdoria offre diverse opportunità, ma sarà fondamentale muoversi con rapidità e lucidità, individuando un giocatore pronto da subito a prendere in mano il ruolo di finalizzatore.

Intanto, continuano i monitoraggi e i contatti su più fronti, mentre lo staff tecnico osserva con attenzione gli sviluppi. La sessione invernale è alle porte e la Sampdoria vuole farsi trovare pronta: sarà un mese decisivo per ritrovare equilibrio, qualità e nuove energie in vista della seconda parte di stagione.