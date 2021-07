Calciomercato Sampdoria: blucerchiati in pole per Sam Lammers, ma Faggiano dovrà studiare la formula giusta. La situazione

Situazione non semplice e, soprattutto, non risolvibile in poco tempo è sicuramente quella che riguarda Sam Lammers alla Sampdoria. L’attaccante olandese, infatti, ha bisogno di giocare e i blucerchiati vorrebbero portarlo a Genova dopo i tentativi andati a vuoto negli scorsi mesi.

Il prossimo ds Daniele Faggiano, però, dovrà sfoltire il reparto offensivo della Sampdoria prima di potersi mettere al tavolo con l’Atalanta per trattare il classe ’97. Con il ritorno di Federico Bonazzoli e Gianluca Caprari, sommati alle situazioni delicate di Nino La Gumina ed Ernesto Torregrossa, sono infatti almeno due i giocatori in esubero. Per poter accogliere un’altra punta, quindi, uno tra l’ex Empoli e il classe ’97 scuola Inter, dovranno necessariamente trovare una nuova sistemazione nelle prossime settimane.