Calciomercato Sampdoria, si lavora al ritorno di Tonelli: le ultime

Napoli e Sampdoria a colloquio: sul piatto c’è l’ex doriano Lorenzo Tonelli. Gli aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato

La Sampdoria sta insistendo per il ritorno di Lorenzo Tonelli in maglia blucerchiata. Il club genovese ha contattato nella giornata odierna il Napoli per chiedere il centrale in prestito, ottenendo un feedback positivo. A riportarlo è Sky Sport.

Il difensore fiorentino non ha lasciato il segno nel corso della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Agli ordini di mister Ranieri potrebbe ritrovare fiducia e continuità.