Calciomercato Sampdoria, Thorsby ai saluti: due club su di lui

Calciomercato Sampdoria: Thorsby può dire addio in estate senza rinnovo del contratto. Due club sulle sue tracce

Morten Thorsby potrebbe dire addio alla Sampdoria in estate. Senza rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2023, il centrocampista norvegese verrebbe sacrificato sul mercato per permettere alla società blucerchiata di intascare un consistente gruzzoletto.

Inter e Napoli hanno mollato la presa, ma resta vivo l’interesse di Roma e Atalanta nei confronti dell’ex Heerenveen. La sua valutazione è compresa tra i 7 e i 10 milioni di euro.