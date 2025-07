Calciomercato Sampdoria: nodo Tutino, presentato ricorso al CONI! Il comunicato

Calciomercato Sampdoria: nodo Tutino, presentato oggi ricorso al CONI! Il comunicato ufficiale sulla questione

Si complica il futuro di Gennaro Tutino, attaccante classe 1996 con un passato nelle giovanili del Napoli e diverse esperienze tra Serie A e B. La situazione legata al suo trasferimento alla Sampdoria ha registrato un nuovo sviluppo: come segnalato da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X, l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Al centro del caso vi sarebbero presunte irregolarità nell’operazione che ha portato Tutino in blucerchiato.

Obbligo di riscatto entro il 31 luglio

Il nodo principale riguarda l’obbligo di riscatto previsto dall’accordo tra Sampdoria e Cosenza, società proprietaria del cartellino del giocatore. Il club ligure dovrà versare 2,5 milioni di euro entro il 31 luglio per acquisire definitivamente l’attaccante. Rispettare la scadenza non è soltanto una formalità amministrativa: eventuali ritardi o inadempienze potrebbero comportare conseguenze in ambito sportivo e disciplinare, compresa una possibile penalizzazione nella prossima stagione di Serie B.

Vedremo come si evolverà il tutto con il Collegio di Garanzia che nei prossimi giorni valuterà la richiesta del procuratore dell’attuale numero 10 della Sampdoria. Ecco il comunicato ufficiale del CONI:

COMUNICATO – «Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, nei confronti della U.C. Sampdoria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 30 luglio 2024, con il quale la società intimata ha conferito l’incarico alla suddetta istante al fine di curare i suoi interessi per il tesseramento, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria, per trasformare la cessione da temporanea in definitiva e per la stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Gennaro Tutino».