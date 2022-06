Calciomercato Sassuolo: accordo totale con il Verona per Cancellieri

Calciomercato Sassuolo, intesa raggiunta con l’Hellas Verona per Cancellieri: al club andranno 6 milioni, al calciatore un quinquennale

Prosegue senza intoppi la trattativa tra Sassuolo ed Verona per Matteo Cancellieri. L’attaccante classe 2002 ha collezionato 12 presenze in A con la maglia gialloblù in questa stagione, attirando l’interesse degli emiliani.

Ecco Le cifre dell’affare: sei milioni nelle casse del Verona, un quinquennale al giocatore, stando a quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport.