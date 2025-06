Calciomercato Sassuolo, trattativa aperta per la cessione di Laurienté: può lasciare la Serie A, la trattativa

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Sassuolo, con la possibile cessione di Armand Laurienté. Tutti i dettagli in merito

Il Sassuolo festeggia il ritorno in Serie A, ma potrebbe dover rinunciare a uno dei suoi uomini chiave: Armand Laurienté. L’esterno offensivo francese, protagonista della promozione con giocate decisive e un rendimento costante, è finito nel mirino del Sunderland. Come riportato da Matteo Moretto, il club inglese ha avviato i contatti con la dirigenza neroverde per intavolare una trattativa che potrebbe svilupparsi rapidamente nelle prossime ore.

Il Sassuolo valuta attentamente l’offerta, consapevole che la cessione di Laurienté sarebbe un colpo pesante per la rosa, ma anche un’opportunità economica da non sottovalutare. Il Sunderland, ambizioso e desideroso di rinforzarsi in vista della nuova stagione in Premier League, vede nel francese il profilo ideale per alzare il tasso tecnico della squadra. Nei prossimi giorni si capirà se le parti troveranno l’intesa per portare a termine l’operazione.