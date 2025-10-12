Calciomercato Sassuolo, tutti vogliono Muharemovic! Una big prova fin da subito a trattare - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi dell’Inter su Muharemovic, difensore in rampa di lancio

Il calciomercato Sassuolo si accende con una possibile trattativa che coinvolge uno dei giovani più promettenti della rosa neroverde: Nedim Muharemovic. Classe 2003, difensore centrale bosniaco, il suo nome è finito nelle agende dei dirigenti dell’Inter, che ne stanno monitorando con attenzione la crescita e le prestazioni in Serie A.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse dei nerazzurri è nato in modo concreto dopo la sfida Inter-Sassuolo, in cui il giovane difensore è stato protagonista di un episodio sfortunato: un’autorete che aveva inizialmente regalato il vantaggio all’Inter. Tuttavia, nonostante l’errore, Muharemovic ha mostrato carattere, lucidità e soprattutto qualità tecniche e fisiche che non sono passate inosservate agli occhi degli osservatori interisti.

Il calciomercato Sassuolo, storicamente attento a valorizzare i talenti emergenti, potrebbe quindi diventare nuovamente centrale nel panorama italiano. Il club emiliano ha spesso rappresentato un trampolino di lancio per giovani calciatori destinati a palcoscenici più prestigiosi, e Muharemovic sembra avere tutte le carte in regola per seguire questo percorso. La sua capacità di giocare con entrambi i piedi, la sicurezza nel gioco aereo e una discreta visione di gioco lo rendono un profilo interessante non solo per l’Inter, ma anche per altri club italiani ed europei.

Al momento, il Sassuolo non ha aperto ufficialmente a una cessione, ma nel prossimo calciomercato invernale potrebbero arrivare offerte concrete. Se l’Inter decidesse di affondare il colpo già a gennaio, i neroverdi potrebbero valutare una cessione con eventuale diritto di recompra o formula con bonus legati alle presenze, opzioni già adottate in passato per altri giovani del vivaio.

Per la squadra emiliana, si tratterebbe di un’ulteriore conferma della bontà del proprio progetto tecnico: valorizzare i talenti e renderli protagonisti nel grande calcio. In un mercato sempre più competitivo, il calciomercato Sassuolo si conferma una fucina di prospetti ambiti anche dalle big del campionato.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse dell’Inter si concretizzerà in un’offerta reale. Nel frattempo, Muharemovic continuerà a difendere i colori neroverdi, consapevole che il suo futuro potrebbe presto cambiare direzione.

