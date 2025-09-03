Calciomercato Sassuolo, pronto il rinnovo fino al 2029 di quel giocatore. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: Thorstvedt verso il rinnovo e il rientro in campo

Il calciomercato Sassuolo non si è chiuso con la fine della finestra estiva. Il club neroverde continua a muoversi attivamente, soprattutto sul fronte dei rinnovi contrattuali e della gestione dei giocatori infortunati. Un nome che rappresenta entrambe le priorità della dirigenza è quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese classe 1999.

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, il Sassuolo è molto vicino a rinnovare il contratto di Thorstvedt fino al 2029, con opzione per il 2030. Un segnale forte da parte della società, che crede fermamente nel talento e nel potenziale del giocatore, nonostante il lungo stop causato da un infortunio al tallone, subito a gennaio scorso. L’accordo attuale scadeva nel 2027, ma il club vuole blindarlo per il futuro, seguendo la linea tracciata con il recente rinnovo di Domenico Berardi.

L’operazione si inserisce a pieno titolo nelle strategie di calciomercato del Sassuolo, che non riguardano solo nuovi acquisti e cessioni, ma anche la valorizzazione e la stabilizzazione dei profili già presenti in rosa. In questo senso, la conferma di Thorstvedt rappresenterebbe un passo importante nella costruzione del Sassuolo del futuro.

Sul piano fisico, le notizie sono altrettanto incoraggianti. Thorstvedt ha infatti ricominciato ad allenarsi con il gruppo, seppur con un programma progressivo e personalizzato. Dopo l’intervento chirurgico che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, il suo rientro è previsto entro la fine di settembre. Lo staff medico e tecnico del Sassuolo monitora con attenzione le sue condizioni, ma l’ottimismo è crescente.

Il ritorno del centrocampista norvegese rappresenterebbe un valore aggiunto anche in chiave tattica per l’allenatore, che potrà contare su un giocatore completo, capace di inserirsi in fase offensiva ma anche di dare equilibrio al centrocampo. Il suo recupero, unito al rinnovo in fase di definizione, rende Thorstvedt uno dei nomi più caldi del calciomercato Sassuolo, anche in un periodo in cui il mercato è ufficialmente chiuso.

La sensazione è che il Sassuolo stia lavorando in modo strategico, non solo per rinforzarsi ma anche per trattenere i suoi talenti più promettenti. E in questo scenario, il caso Thorstvedt è emblematico.