Calciomercato Sassuolo: il difensore Rogerio è molto vicino al trasferimento al Newcastle. Affare da 14 milioni di euro

Rogerio è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Newcastle. Il terzino sinistro del Sassuolo si trasferirà in Inghilterra per una cifra vicina ai 14 milioni di euro.

Come riporta Gianluca Di Marzio La trattativa è ormai in chiusura. Le due società stanno sistemando gli ultimi dettagli in questi minuti, ma l’operazione procede spedita verso una conclusione positiva.