Calciomercato Sassuolo, Rogerio al Newcastle. Raspadori resta

Calciomercato Sassuolo: il Newscastle ha ormai chiuso l’affare Rogerio. Raspadori resta

Cessione illustre tra le fila del Sassuolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è ormai fatta per il passaggio del terzino Rogerio al Newcastle: 14 milioni le cifre dell’affare, per il brasiliano che vuole cimentarsi nella Premier League.

Ad avere tante offerte è anche Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante, che si è messo in mostra nella seconda parte di stagione, piace a diverse squadra. Ma il Sassuolo vuole resistere e trattenere il ragazzo.