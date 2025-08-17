Calciomercato, Savinho al Tottenham può portare lui al Manchester City. L’incastro che può materializzarsi da qui ai prossimi giorni

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la trattativa che potrebbe portare Savinho al Tottenham è tutt’altro che conclusa. Nonostante la complessità dell’operazione, il giocatore brasiliano rimane fortemente interessato al trasferimento a Londra, un fattore chiave che sta spingendo gli Spurs a non abbandonare la pista. Il club inglese, infatti, sta pianificando un nuovo tentativo dopo la prima offerta presentata una settimana fa.

La posizione del Manchester City al momento è di chiusura: il club campione d’Inghilterra non vorrebbe privarsi di uno dei suoi talenti più brillanti. Tuttavia, Romano sottolinea una sfumatura decisiva: questa chiusura non è definitiva. Di fronte a una proposta economica migliorata da parte del Tottenham, la dirigenza del City potrebbe riconsiderare la propria posizione e riaprire il dialogo per la cessione.

Il potenziale trasferimento di Savinho innescherebbe un clamoroso effetto domino. Il Manchester City ha già individuato l’obiettivo principale per sostituire il brasiliano: il nome menzionato internamente è quello di Rodrygo. Come rivelato nei giorni scorsi, il club inglese tenterebbe l’assalto alla stella del Real Madrid solo ed esclusivamente in caso di partenza di Sávio. Al momento, non vengono prese in considerazione altre piste come quelle che portano a Maghnes Akliouche o Xavi Simons; il focus è unicamente su Rodrygo.

La situazione è quindi un complesso incastro di mercato. Il prossimo rilancio del Tottenham per Savinho non solo deciderà il futuro dell’esterno, ma potrebbe dare il via a una delle operazioni più importanti dell’estate, portando il Manchester City a bussare alla porta del Real Madrid per uno dei suoi gioielli più preziosi.