Calciomercato Serie A, il bilancio di tutte le squadre dopo la sessione invernale: la Roma l’unica in negativo, Milan regina del risparmio

Calciomercato Serie A, il bilancio di tutte le squadre dopo la sessione invernale: la Roma l’unica in negativo! Tutte le cifre

Il calciomercato della stagione 2025/26 ha portato una boccata d’ossigeno fondamentale per le casse delle big del nostro campionato. Secondo l’analisi approfondita realizzata da Calcio e Finanza, il saldo complessivo delle operazioni estive e invernali ha generato un impatto positivo superiore ai 165 milioni di euro sui conti delle prime cinque società della Serie A. Questo risultato è frutto di un calcolo che simula l’effetto economico tra maggiori costi (ammortamenti, stipendi) e risparmi o plusvalenze, escludendo però le commissioni agli agenti e le percentuali sulla rivendita.

La regina indiscussa di questa speciale classifica è il Milan. La società controllata da RedBird e guidata da Gerry Cardinale ha fatto registrare un saldo positivo record di +86,2 milioni di euro. Una strategia di contenimento necessaria per compensare i circa 80 milioni di mancati ricavi derivanti dalla non partecipazione alla Champions League. Nella finestra invernale, i Rossoneri si sono mossi con cautela, limitandosi al prestito di Niclas Füllkrug, possente centravanti prelevato dal West Ham, e all’acquisto in prospettiva del giovane Alphadjo Cissè dall’Hellas Verona, lasciato a maturare al Catanzaro.

Alle spalle del Diavolo si piazza la Juventus, con un saldo verde di quasi 36 milioni. La Vecchia Signora, ora quarta sotto la guida di Luciano Spalletti, ha puntellato la rosa con prestiti intelligenti come quelli del laterale Emil Holm e del fantasista Jeremie Boga, cedendo esuberi come Daniele Rugani e Joao Mario. Chiude il podio l’Inter: i Nerazzurri vantano un +34 milioni, frutto di una rosa consolidata che a gennaio ha visto solo l’innesto futuro di Yanis Massolin dal Modena.

In positivo anche il Napoli (+22,8 milioni), abile a destreggiarsi tra i paletti del Costo del Lavoro Allargato con l’affare Giovane e l’arrivo dell’esterno Alisson Santos. Unica nota stonata è la Roma: i Giallorossi chiudono con un saldo negativo di -13,1 milioni. La famiglia Friedkin ha scelto di investire pesantemente anche a gennaio su profili come Robinio Vaz, Donyell Malen e Bryan Zaragoza per accontentare le richieste tecniche di Gian Piero Gasperini.

